Tramwaj do Wilanowa. W weekend koniec objazdu przy Belwederskiej [SPRAWDŹ]

W związku z budową tramwaju do Wilanowa w najbliższy weekend zmieni się organizacja ruchu na Mokotowie. Będzie można wytyczyć docelową jezdnię, a to oznacza, że skończy się tymczasowy objazd w kształcie banana na skrzyżowaniu Spacerowej i Belwederskiej.

Prace nad budową tramwaju do Wilanowa postępują, a to oznacza, że w najbliższy weekend zostanie zlikwidowana tymczasowa jezdnia na skrzyżowaniu Spacerowej i Belwederskiej.

– Postęp w budowie torów na tym skrzyżowaniu jest tak duży, że będzie można poprowadzić przez nie ruch samochodowy. Tymczasowy objazd w kształcie banana będzie można zlikwidować i uprościć przejazd przez skrzyżowanie – informuje rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

Tramwaj do Wilanowa – kiedy na Gagarina?

Firma Budimex, która jest wykonawcą budowy tramwaju do Wilanowa, zapewnia, że jeszcze wiosną na Gagarina będzie można zobaczyć pierwsze składy tramwajowe.

– Wykonawca poinformował, że dokłada wszelkich starań, aby roboty były wykonane w takim stopniu, by w ostatnich dniach kwietnia był możliwy zadeklarowany przejazd techniczny tramwaju po ulicy Gagarina. To będzie miało bezpośredni wpływ na to, kiedy będą mogły tam ruszyć tramwaje z pasażerami – powiedział Dutkiewicz.

Zmiany w związku z budową w połowie miesiąca obejmą również aleję Witosa. Ruch, który obecnie odbywa się północną częścią alei, zostanie przełożony na część południową.

Z kolei w pierwszych dniach września, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, tramwaj do Wilanowa pojedzie z pierwszymi pasażerami. Łączny koszt inwestycji to 1 mld 190 mln zł.

Jakie prace przy tramwaju do Wilanowa?

Oprócz budowy jezdni, torów, wspólnych przystanków tramwajowo-autobusowych, chodników, dróg rowerowych i całej infrastruktury naziemnej na skrzyżowaniu, niezbędne są również prace związane z infrastrukturą podziemną.

Przebudować trzeba ciepłociąg, kable energetyczne, kable teletechniczne, kable zasilające STOEN, wodociągi i gazociągi, a także kanalizację.

Przebudowa ciepłociągu zacznie się w maju, a skończy się we wrześniu.

Przez cały czas przebudowy utrzymany będzie ruch drogowy w relacji północ – południe, po Sobieskiego i Belwederskiej. Okresowo zamykane są wyloty ulic Dolnej lub Chełmskiej.

W związku z praca nad tramwajem do Wilanowa zmienione są też trasy autobusów kursujących Sobieskiego i Belwederską. Niektóre linie zostały skierowane na trasy objazdowe – sprawdź rozkład jazdy na ZTM.

