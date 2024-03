Tramwaj do Wilanowa. W przyszły weekend zmiany na skrzyżowaniu Belwederskiej i Spacerowej 17.03.2024 11:42 W przyszły weekend zmiany na budowie linii tramwajowej do Wilanowa. Będzie można łatwiej przejechać przez skrzyżowanie ulic Spacerowej i Belwederskiej. Wkrótce także zaczną się testy na zakończonym odcinku linii na ul. Gagarina.

Budowa tramwaju do Wilanowa (autor: Tramwaje Warszawskie)

- Zostanie zlikwidowana tymczasowa jezdnia - tłumaczy rzecznik Tramwajów Warszawskich, Maciej Dutkiewicz. - Postęp w budowie torów na tym skrzyżowaniu jest tak duży, że będzie można poprowadzić przez nie ruch samochody. Tymczasowy objazd w kształcie "banana" będzie można zlikwidować i uprościć przejazd przez skrzyżowanie - dodaje.

- Wykonawca, firma Budimex zapewnił, że jeszcze wiosną na ul. Gagarina zobaczymy pierwsze składy tramwajowe - dodał Dutkiewicz. - Wykonawca poinformował, że dokłada wszelkich starań, aby roboty były wykonane w takim stopniu, by w ostatnich dniach kwietnia był możliwy zadeklarowany przejazd techniczny tramwaju po ulicy Gagarina. To będzie miało bezpośredni wpływ na to, kiedy będą mogły tam ruszyć tramwaje z pasażerami - dodał.

Według planów tramwaj do samego Wilanowa ma ruszyć w pierwszych dniach września. Łączny koszt inwestycji to 1 mld 190 mln zł.

