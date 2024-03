Rondo Daszyńskiego do przebudowy. Jakie zmiany zaplanowano? [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 14.03.2024 06:19 Na kluczowym węźle tramwajowym w Warszawie zajdą duże zmiany — ogłoszono przetarg na zaprojektowanie przebudowy torów na rondzie Daszyńskiego. Po wykonaniu inwestycji tramwaje będą mogły skręcać w trzech kierunkach, zwiększy się liczba torów na ul. Towarowej, a pojazdy skręcające w kierunku ul. Prostej i ul. Kasprzaka będą miały własne, wydzielone tory. Planowane otwarcie ofert ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu.

1 Co się zmieni po przebudowie Ronda Daszyńskiego? (autor: Tramwaje Warszawskie)

Ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie przebudowy torów na rondzie Daszyńskiego. Szykują się duże zmiany na tym kluczowym węźle tramwajowym.

Maciej Dutkiewicz z Tramwajów Warszawskich zaznacza, że dotychczas składy nie mogły skręcić we wszystkich trzech kierunkach, kursowały albo w ciągu Towarowej, albo Prostej.

— Kolejna zmiana, którą chcemy wprowadzić na tym skrzyżowaniu, to zwiększenie liczby torów na ulicy Towarowej. Tramwaje skręcające w kierunku Prostej i Kasprzaka, będą miały własne, wydzielone tory do skrętu. To powinno bardzo dobrze wpłynąć na przepustowość — mówi Dutkiewicz.

W związku z ze zmianami przebudowana będzie geometria samego ronda.

— Przebudowa torów tramwajowych, dodanie skrętów będzie się wiązało ze zmianami w organizacji ruchu drogowego. Zmieni się nieco kształt centralnej wyspy na środku tego ronda. Wykonawca będzie musiał także zaprojektować nową sygnalizację świetlną i także będzie musiał zaplanować przebudowę instalacji podziemnych — informuje.

Planowane otwarcie ofert jeszcze w tym miesiącu. Wykonawca będzie miał 2 lata na wykonanie projektu. Sama przebudowa do roku 2030.

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/DJ