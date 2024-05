Po co komu studia po studiach? Nowa audycja RDC „Studio Obywatelskie” Miłosz Kuter 06.05.2024 17:48 Chcemy tworzyć społeczeństwo obywatelskie i dawać ludziom narzędzia do tego, by się rozwijali - mówiła w Radiu dla Ciebie Agnieszka Michalak, dziennikarka, wykładowczyni kierunku MBA Dyplomacja. Razem z Markiem Dąbkowskim, wiceprezesem Fundacji Energia dla Europy byli gośćmi pierwszego odcinka nowej audycji Grzegorza Chlasty „Studio Obywatelskie”. Zapraszamy na nią w każdą środę o 7:30.

RDC

Posłuchaj podcastu I STUDIO OBYWATELSKIE - Po co komu MBA? I studia po studiach?

Po co komu MBA? I studia po studiach? Studio Obywatelskie to nowa cotygodniowa poranna audycja Grzegorza Chlasty przygotowywana wspólnie ze Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza, które prowadzi kilka kierunków studiów MBA, kształcąc liderów zmian.

Gośćmi pierwszego - pilotażowego - odcinka byli Agnieszka Michalak, dziennikarka, wykładowczyni kierunku MBA Dyplomacja oraz Marek Dąbkowski, wiceprezes Fundacji Energia dla Europy, która tworzy we współpracy Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza, szef projektu.



- Staramy się dawać ludziom nowe perspektywy - mówiła na antenie Radia dla Ciebie Agnieszka Michalak. - Wielu naszych studentów przychodzi do nas i mówi: „jestem w takim momencie, że nie wiem, co mam w życiu dalej robić”. Dla nas jest bardzo ważne to, żeby tworzyć społeczeństwo obywatelskie, tworzyć sieć kontaktów i dawać ludziom narzędzia do tego, żeby się rozwijali. Dawać im narzędzia do tego, żeby zmieniali życie - wskazała.



- Stawiamy na praktykę - dodał Marek Dąbkowski. - Teoria też jest bardzo ważna w tym wypadku, natomiast praktycy, czyli osoby, które mają duże doświadczenie w danym temacie, które na co dzień zajmują się tematem, często nie są wykładowcami akademickimi, natomiast potrafią wiedzę praktyczną przekazać, a nie tylko teoretyczną. I to jest bardzo ważne - tłumaczył.



Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza oferuje kierunki takie jak Dyplomacja, Bezpieczeństwo Publiczne czy Zarządzenie Polityką Energetyczną i Klimatyczną.

Audycja „Studio Obywatelskie” na naszej antenie w każdą środę o godzinie 07:30.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.