Wiemy, co powstanie w historycznej Cepelii w centrum Warszawy [ZOBACZ] RDC 06.05.2024 11:01 W historycznej Cepelii u zbiegu Alei Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej powstanie trzypiętrowy Empik. Projekt zakłada przywrócenie historycznego wyglądu budynku, znanego większości warszawiaków jedynie z archiwalnych zdjęć z lat 60. i 70. – Ten salon będzie wyjątkowy – mówi Prezeska Grupy Empik Ewa Szmidt.

4 Cepelia w budowie (autor: RDC)

Trzypiętrowy Empik powstanie w odrestaurowanym budynku Cepelii w warszawskim Śródmieściu. Otwarcie nowego miejsca jest planowane na przełom roku.

Empik zapowiada, że nie tylko przywróci dawną świetność i historyczny charakter Cepelii, ale też napisze jej kolejny rozdział, łącząc kulturalne dziedzictwo z innowacyjnością.

– Na przełomie roku oddamy w ręce klientów aż trzy piętra do kulturalnych poszukiwań, codziennych zakupowych inspiracji, ale także wyjątkowe miejsce do spotkań z twórcami. To wszystko w designerskim, przyjaznym wnętrzu z widokiem na centrum miasta – mówi Prezeska Grupy Empik Ewa Szmidt.

Głównym inwestorem i wykonawcą w zakresie renowacji budynku, infrastruktury i otoczenia jest spółka Sienna 111. Prace są prowadzone w ścisłej współpracy i pod nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Za projekt rewitalizacji pawilonu Cepelii odpowiada pracownia „Bernatek Architekci”.

Historyczna Cepelia

Budynek został zaprojektowany jako główny salon ekspozycyjno-handlowy Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego (CPLiA), zwanej „Cepelią”. Została powołana do życia w 1949 r. jako instytucja zrzeszająca rozproszone spółdzielnie rzemiosła ludowego i artystycznego z całego kraju.

„Dwukondygnacyjny obiekt otrzymał lekką, transparentną, asymetryczną bryłę, z górną kondygnacją nadwieszoną nad wycofanym na całym obwodzie parterem, który od frontu otrzymał schodkowy zarys elewacji. Surową architekturę pawilonu w narożniku północno-zachodnim ożywia kompozycja ceramiczna opracowana prawdopodobnie przez Stanisława Kucharskiego. Dekoracja była dziełem małopolskiej Spółdzielni Wyrobów Ceramicznych Kamionka z Łysej Góry” – przekazał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki

Większą część obydwu kondygnacji zajmował salon sprzedaży „Cepelii”. Dwukondygnacyjna przestrzeń, zaaranżowana zgodnie z trendami wystawienniczymi lat 60., mieściła łącznie dziewięć stoisk.

Cepelia w prywatnych rękach

Pawilon został sprzedany przez „Cepelię” prywatnemu nabywcy. Według jego planów po modernizacji miał się w nim mieścić lokal sieci McDonald’s.

W 2019 wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki odmówił uzgodnienia projektu, uzasadniając to znaczną ingerencją w zabytkową substancję zabytku. Inwestor odwołał się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który uchylił decyzję konserwatora i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

Po rezygnacji spółki McDonald’s z uruchomienia lokalu w pawilonie w 2022 roku jego właściciel uzyskał decyzję o warunkach zabudowy dopuszczającą rozbudowę, przebudowę i remont budynku.

Pawilon w rejestrze zabytków znajduje się od 2019 roku.

Czytaj też: „Grzesiuk to postać z krwi i kości” – Jan Emil Młynarski w 106. rocznicę urodzin barda Czerniakowa

Źródło: RDC Autor: RDC /PA