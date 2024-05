Mariusz Masiura trenerem Warty Poznań? Mamy odpowiedź szkoleniowca Przemysław Paczkowski 06.05.2024 13:38 Móc pracować w Warcie Poznań byłoby zaszczytem, ale poczekajmy do końca sezonu - tak pogłoski o zmianie klubu komentuje trener Znicza Pruszków Mariusz Misiura. Szkoleniowiec poinformował już zarząd klubu i kibiców, że to jego ostatni sezon w Pruszkowie i chce szukać nowych wyzwań. Jak donoszą media, zainteresowana Misiurą jest ekstraklasowa drużyna ze stolicy Wielkopolski.

Mariusz Masiura (autor: RDC)

Mariusz Masiura zostanie trenerem Warty Poznań? Medialne pogłoski o zmianie klubu skomentował w „Magazynie Sportowym” RDC szkoleniowiec Znicza Pruszków. To już jego ostatni sezon w podwarszawskiej miejscowości. Jak nam powiedział, teraz przyszedł czas na nowe wyzwania.

- Warta Poznań jest bardzo ciekawym projektem, podoba mi się miasto Poznań, podoba mi się sposób, w jaki Warta zarządza czy podchodzi w ogóle do piłki nożnej, do inwestycji w piłkę nożną i na pewno móc pracować w takim klubie byłoby zaszczytem, ale czy to będzie Warta Poznań? To mówię, poczekajmy trzy tygodnie - mówił na antenie RDC Masiura.





Mariusz Misiura jest trenerem Znicza od 2021 roku. W tym czasie awansował z zespołem do 1. Ligi.

- Stworzyliśmy razem z zarządem i piłkarzami bardzo fajny projekt piłkarski - podsumował swoją pracę w klubie Misiura. - Trzy lata dzięki zawodnikom, dzięki dobrej współpracy z zarządem, z kibicami, z tym środowiskiem w Pruszkowie udało się osiągnąć niesamowicie dobre wyniki, no i przychodzi chyba taki czas, że trzeba spróbować postawić kolejny krok gdzieś do przodu - powiedział.



Umowa Mariusza Misiury z klubem kończy się 30 czerwca.

Czytaj też: Porażka Legii Warszawa na własnej murawie. Przegrała 0:3 z Radomiakiem Radom