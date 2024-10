Jerzy Engel o piłkarskiej reprezentacji Polski: przed nimi wiele pracy, drużyna jest w budowie Miłosz Kuter 19.10.2024 12:03 Ta reprezentacja wciąż jest w budowie - na antenie naszego radia wnioski z meczów Biało-Czerwonych wyciągnął były selekcjoner Jerzy Engel. Polacy zakończyli październikowe zgrupowanie zremisowanym meczem z Chorwacją 3 do 3. Spotkanie rozgrywane było w ramach rozgrywek Ligi Narodów.

RDC

Po remisach Polski z Chorwacją 3:3 w Warszawie i Szkocji z Portugalią 0:0 w Glasgow polscy piłkarze są w trudnej sytuacji, ale wciąż mają szansę na awans do ćwierćfinałów piłkarskiej Ligi Narodów. Pozostałe dwie kolejki grupy 1 najwyższej dywizji zostaną rozegrane w listopadzie.

Grę Biało-Czerwonych ocenił na naszej antenie były selekcjoner Jerzy Engel.

- Przed naszymi zawodnikami jeszcze wiele pracy - powiedział w Magazynie Sportowym RDC. - Ta reprezentacja cały czas jest w budowie. Obrona nie jest monolitem. Powoli uczą się gry na trzech środkowych obrońców. W reprezentacji to już musi być pewne, że my to znakomicie umiemy. Nie będziemy się niczego uczyć tylko gramy swoje. Wciąż poszukiwany jest ten numer sześć, ten najlepszy numer sześć, bo tam najwięcej zmian mamy - tłumaczył.



- Wielki progres poczynił w kadrze młody Nikola Zalewski - dodał Engel. - Z lewej strony to co pokazuje nam Zalewski to to jest klasa europejska. Z przyjemnością ogląda się grę tego zawodnika i on na naszych oczach powiedziałbym dorasta międzynarodowo. Staje się liderem tej drużyny w wielu momentach. Mało tego zdobywa ważne bramki - wskazał.



W tabeli grupy 1 prowadzi Portugalia (10 pkt) przed Chorwacją (7 pkt), Polską (4 pkt) i Szkocją (1 pkt).

Reprezentacja Polski w połowie listopada zagra swoje dwa ostatnie spotkania w fazie grupowej Ligi Narodów. Biało-Czerwoni najpierw zmierzą się w Porto z Portugalią, a kilka dni później w Warszawie podejmą Szkocję.

