Ostatni test przed Euro 2024. Polska podejmie dziś Turcję. „Chcę zobaczyć odważną grę” Przemysław Paczkowski 10.06.2024 14:09 Ostatni sprawdzian przed piłkarskimi mistrzostwami Europy. Reprezentacja Polski zagra dziś towarzyski mecz z Turcją na PGE Narodowym w Warszawie. To próba generalna dla polskich piłkarzy przed pierwszym meczem na Euro 2024 z Holandią. - Chcę zobaczyć odważną grę - mówił w „Magazynie Sportowym” RDC były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz.

Polska podejmie Turcję. Ostatni sprawdzian przed Euro 2024 (autor: Łączyy Nas Piłka/X)

Reprezentacja Turcji, również szykująca się do mistrzostw Europy, będzie w poniedziałek wieczorem rywalem polskich piłkarzy w ostatnim sprawdzianie przed wyjazdem do Niemiec. Spotkanie odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie.

- Chciałbym, żeby wynik był taki jak z Ukrainą, bo jednak wynik buduje atmosferę i daje pewność ciebie. No żeby znowu ci młodzi nasi chłopcy z przodu pokazali właśnie błyskotliwość, inwencje, kiwkę, minięcie, nieszablonowe zagrania, no ale żeby w defensywie było więcej spokoju - mówił na naszej antenie były prezes PZPN-u Michał Listkiewicz.





Przed meczem z Turcją selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz zapowiadał, że nie będzie oszczędzał zawodników.

- Trzeba będzie uważać na kontuzje - dodał Listkiewicz. - Pewnie Robert wyjdzie w pierwszym składzie, ale jak się okaże, że Turcy podostrzyli, że jest nieco fauli, że jest rąbanka, no to pewnie zareaguje błyskawicznie i tych swoich asów ciągnie z boiska, bo to byłoby racjonalne - wskazał.





Początek meczu o 20:45.

W piątek zespół Michała Probierza pokonał na PGE Narodowym Ukrainę 3:1 i pracujący z drużyną narodową od ośmiu miesięcy selekcjoner zachował miano niepokonanego. Jedynym problem po tamtym spotkaniu są urazy kilku zawodników, w tym najpoważniejszy Arkadiusza Milika, który wykluczył napastnika Juventusu Turyn z udziału w Euro 2024.

Z Turcją - jak wynika ze słów szkoleniowca Polaków - nie zagra rekonwalescent Taras Romanczuk, który swoim rodakom strzelił jedną bramkę. Ostateczną decyzję ws. składu Probierz podejmie po konsultacji ze sztabem medycznym.

Jeśli nie zdarzy się nic niespodziewanego, po raz 150. koszulkę z orłem na piersi założy Robert Lewandowski, rekordzista reprezentacji zarówno w liczbie występów, jak i goli (82). Turcja może zostać 38. drużyną, której kapitan biało-czerwonych strzeli bramkę.

Z Turkami polscy piłkarze grali dotychczas 17-krotnie, ale ostatnio prawie 31 lat temu. Bilans jest dla nich korzystny: 11 zwycięstw, oraz po trzy remisy i porażki. Bramki: 39-12.

We wtorek po południu polska ekipa wyleci do Niemiec i później będzie się już przygotowywać w swojej bazie w Hanowerze.

W Euro 2024 biało-czerwoni w grupie D zagrają kolejno z Holandią - 16 czerwca w Hamburgu, Austrią - pięć dni później w Berlinie i Francją - 25 czerwca w Dortmundzie.

