Jerzy Engel po meczu Polski z Chorwacją w LN: Ten zespół powoli, ale idzie do przodu

Polska przegrała w Osijeku z Chorwacją 0:1 (0:0) w meczu 2. kolejki grupy 1 najwyższej dywizji piłkarskiej Ligi Narodów. Wcześniej wygrała natomiast ze Szkocją 3:2.

Te dwa spotkania polskich piłkarzy skomentował w Magazynie Sportowym RDC były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. Mimo porażki w tym drugim meczu widzi pozytywy.

- Myślę, że ten zespół powoli, ale idzie do przodu, bo zwycięstwo w Szkocji i minimalna porażka, jakby jej nie nazywać, w Chorwacji to nie są tragiczne wyniki, to są dobre wyniki. Teraz tylko trzeba postawić kropkę nad i, bo najważniejsze jest utrzymać się w dywizji A - wskazał.



- Trzeba znaleźć gracza dla Lewandowskiego - dodał były selekcjoner reprezentacji Polski. - Kto z nim będzie współpracował, bo ani z Piątkiem on nie współpracował, jeśli chodzi o Szkocję, ani z Boguszem nie współpracował wczorajszym, a więc zostaje sam, a jak Lewandowski jest sam, mamy kłopoty. On nie ma tylu podań i tylu akcji przygotowanych, żeby dostał tę piłkę na tyle dokładną, aby mógł z niej zrobić bramkę - mówił.





Podczas kolejnego zgrupowania w październiku Biało-Czerwoni zmierzą się z Portugalią (12.10) i ponownie w meczu rewanżowym z Chorwacją (15.10).

