Walka o europejskie puchary. Legia gra dziś z Wartą Poznań Adam Abramiuk 19.05.2024 11:44 Legia Warszawa gra dziś na wyjeździe z Wartą Poznań w ramach 33. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Wojskowi nie mają już szans na zdobycie mistrzostwa Polski, ale stawką dwóch ostatnich meczów wciąż jest awans do europejskich rozgrywek pucharowych. – Miejsce na podium nie będzie wystarczającą osłodą – ocenił w „Magazynie Sportowym” RDC dziennikarz TVP Sport Piotr Kamieniecki.

Legia zagra dziś na wyjeździe z Wartą Poznań (autor: Mateusz Kostrzewa/legia.com)

Dziś od 15:00 Legia Warszawa mierzy się na wyjeździe z Wartą Poznań w meczu 33. kolejki ekstraklasy. Stołeczna drużyna straciła szansę na zdobycie mistrzostwa Polski, ale wciąż może liczyć na awans do europejskich pucharów. Warunek? Zwycięstwo z Wartą i Zagłębiem Lubin. W ocenie eksperta RDC Tomasza Sokołowskiego wszystko zależy teraz od determinacji i zaangażowania piłkarzy Legii.

– Każdy chce grać w pucharach. Mówię o zawodnikach, którzy są w Legii. Warta to kolejna przeszkoda, później Zagłębie. Wszystko zależy od Legii. Doprowadzili do tego momentu, że teraz to oni decydują o tym, a nie ktoś inny za nich. Legia nie jest uzależniona od innych, tylko od siebie – powiedział.

Legia Warszawa zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 53 punktów. Tyle samo ma 4. Górnik Zabrze, który zremisował w piątek z Puszczą Niepołomice (1:1). 5. w tabeli Raków Częstochowa traci do Legii jeden punkt i rozegra dziś o 12:30 mecz z Cracovią.

„Miejsce na podium niewystarczające”

Do europejskich rozgrywek awansują trzy pierwsze zespoły z ligi.

– Miejsce na podium nie będzie wystarczającą osłodą po tym, jak ten sezon wyglądał. To też ma znaczenie, że mieliśmy wyścig żółwi drużyn, które swoim punktowaniem wiosną nie przekraczały średniej 2.0. Legia do samego końca będzie musiała bić się i walczyć o miejsce w czołowej trójce – ocenił dziennikarz TVP Sport Piotr Kamieniecki.

O ligowe trofeum wciąż walczą dwie drużyny – lider Jagiellonia Białystok i drugi w tabeli Śląsk Wrocław. Obie drużyny mają po 60 punktów. O mistrzostwie Polski zdecyduje więc ostatnia kolejka, w której zespół ze stolicy Podlasia podejmie Wartę Poznań, a drużyna trenera Jacka Magiery zmierzy się z Rakowem Częstochowa.

