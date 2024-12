Stadion Legii Warszawa imienia Lucjana Brychczego? Jerzy Engel na „tak” Adrian Pieczka 06.12.2024 21:19 Stadion Legii Warszawa powinien nosić imię Lucjana Brychczego? Ten pomysł skomentował na naszej antenie były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. - Podpisałbym się pod tym obiema rękami, ale Legia ma dwie takie wielkie gwiazdy - powiedział w „Magazynie Sportowym” Engel.

RDC

Lucjan Brychczy, legendarny napastnik „Wojskowych” zmarł 2 grudnia. Brychczy w klubie przy Łazienkowskiej spędził ponad 70 lat. Najpierw jako piłkarz, później pełnił m.in. rolę trenera oraz honorowego prezesa klubu. Po jego śmierci Aleksandar Vuković, były piłkarz i szkoleniowiec Legii wskazał, że warto byłoby upamiętnić legendę nadaniem jego imienia stadionowi.

Były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel powiedział w „Magazynie Sportowym RDC”, że podpisałby się pod nadaniem jego imienia obiema rękami. Wskazał jednak też na innego wartego wyróżnienia piłkarza.

- Tym że Legia ma, powiedziałbym, dwie takie wielkie gwiazdy, co do których nie ma wątpliwości, że były genialne - Lucjan Brychczy i Kazimierz Deyna. W związku z tym trzeba by pomyśleć, co zrobić, żeby obu uhonorować, nie tylko Lucjana, ale również Deynę, bo obecny kibic nie za bardzo pamięta, zresztą obaj jak grali - powiedział.





Pogrzeb Lucjana Brychczego odbędzie się w poniedziałek o godz. 10 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej 13/15 w Warszawie.

