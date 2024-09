A. Strejlau o meczu Polski ze Szkocją: Probierz zrobił zmiany w idealnym momencie Adrian Pieczka 06.09.2024 11:42 Trzeba pochwalić Michała Probierza za zmiany w meczu z Szkocją - ocenił na antenie Polskiego Radia RDC były selekcjoner reprezentacji Polski Andrzej Strejlau. W „Magazynie Sportowym” RDC rozmawialiśmy o wczorajszych zmaganiach Polaków w Lidze Narodów. Pierwsze spotkanie w nowej edycji rozgrywek podopieczni Probierza wygrali 3:2 z reprezentacją Szkocji.

Polska wygrała ze Szkocją 3:2 w Glasgow w inauguracyjnym meczu najwyższej dywizji piłkarskiej Ligi Narodów. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Sebastian Szymański oraz z rzutów karnych Robert Lewandowski i Nicola Zalewski, który ustalił wynik w 90+7. minucie.

Pierwszą połowę wygraliśmy 2:0. W drugiej części meczu Szkoci odrobili wynik, na co od razu zareagował nasz selekcjoner.

- Zrobił znakomite zmiany - mówił w Polskim Radiu RDC Andrzej Strejlau. - Zaczyna ratować wynik przy stanie 2-2. Dostałeś bramkę i drużyna musi zauważyć, że trener obserwuje co się dzieje i już reaguje. Staliśmy się w tym momencie zagrożeni. I tu trzeba pochwalić naprawdę Michała Probierza, bo zrobił te zmiany naprawdę w odpowiednim czasie, w odpowiednim tempie, bo jednak wiedział, że 20 minut gry to jest zupełnie co innego niż siedemdziesiąt parę - wskazał.



Bramkę na wagę trzech punktów zdobył w doliczonym czasie rzutu karnego Nicola Zalewski.

- Niedzielny mecz z Chorwacją będzie sprawdzianem zmiany pokoleniowej - mówił Strejlau. - Wiadomo, że również i Chorwacja przechodzi zmianę pokoleniową, jeszcze walczy 39-letni Modrić. Natomiast to będzie fajny egzamin zmiany pokoleniowej w polskiej drużynie Michała Probierza i zmiana u pana trenera Dalicia, jeżeli chodzi o Chorwację, gdzie oni grają dobrą piłkę kombinacyjną, szybszą, szybciej operują piłką, więcej grają bez przyjęcia - dodał.



Mecz wyjazdowy Polska - Chorwacja w Osijeku zacznie się w niedziele godzinie 20:45.

