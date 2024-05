Do Warszawy z Białobrzegów w niecałe półtorej godziny. Rusza nowe połączenie autobusowe

Od 7 maja zaczyna funkcjonować nowe połączenie autobusowe na linii Białobrzegi – Warszawa. To linia pospieszna działająca od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych. Autobus z Białobrzegów wyjeżdżać będzie o godz. 5:44. Do Warszawy dojedzie o godz. 7:07. W drogę powrotną wyruszy o godz. 16:20.