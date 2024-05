Majówka na stołecznych drogach. Policja podsumowała długi weekend

Stołeczna policja podsumowała tegoroczna majówkę na drogach w Warszawie i okolicach. W ciągu pięciu dni, od środy do niedzieli, doszło do 19 wypadków, w których 25 osób zostało rannych. Zginęły trzy osoby. Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło na Wilanowie - mówi Gabriela Putyra z KSP.