Najmniej ofiar wypadków od 40 lat. Rok 2023 najbezpieczniejszy na drogach Warszawy RDC 09.01.2024 15:33 W 2023 roku na warszawskich ulicach było najmniej ofiar wypadków drogowych, odkąd zbierane są takie dane, czyli od 1983 r. Piesi jeszcze kilka lat temu stanowili większość z poszkodowanych – dziś jest to co trzecia osoba. Po raz pierwszy również liczba pieszych zabitych na stołecznych ulicach jest jednocyfrowa.

Plac Trzech Krzyży po remoncie (autor: ZDM Warszawa)

2023 rok był najbezpieczniejszym rokiem na warszawskich drogach. Na ten moment mamy 27 ofiar śmiertelnych tych wypadków. To jest pierwszy rok, w którym ofiar jest poniżej 30 – powiedział dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.

Wyjaśnił, że do tego podsumowania będą wliczane jeszcze wydarzenia, które mają kontynuacje już nie na drogach, ale w warszawskich szpitalach, gdzie trafiają osoby poszkodowane w wypadkach drogowych. Te dogłębne statystyki drogowcy przedstawią w raporcie na początku II kwartału.

– 2023 rok był najbezpieczniejszym rokiem na warszawskich drogach. Spadła liczba wypadków, których było 692. W 2022 roku było ich 753. Na ten moment mamy 27 ofiar śmiertelnych tych wypadków. To jest pierwszy rok, w którym ofiar jest poniżej 30, a dokładnie 25 lat temu na warszawskich drogach zginęło 314 osób – przekazał Puchalski.

Drogi w Warszawie

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski zaznaczył, że w Warszawie jest bezpieczniej dzięki poprawie infrastruktury drogowej, a zwłaszcza budowie nowych i przebudowie istniejących przejść dla pieszych. – Pomimo to, na warszawskich ulicach wciąż niestety giną ludzie. Zabici na stołecznych drogach to dziś ofiary brawury, nadmiernej prędkości oraz jazdy pod wpływem alkoholu – ocenił.

Spadek ogólnej liczby ofiar wynika ze spadku liczby ofiar wypadków wśród pieszych. W 2023 r. było takich przypadków 9. To o 7 mniej niż rok wcześniej i trzykrotnie mniej niż jeszcze 6–7 lat temu, kiedy co roku na ulicach Warszawy ginęło ponad trzydziestu pieszych. Dekadę temu, w 2013 r., na stołecznych ulicach zginęło 45 pieszych.

Piesi na drogach Warszawy

W latach 2016–20 Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził powszechny audyt przejść dla pieszych. W tej chwili już ok. 500 „zebr” zostało poprawionych w efekcie audytu – zostały przebudowane, zyskały sygnalizację i narzędzia BRD (np. progi zwalniające lub azyle), czy wreszcie zyskały lepszą widoczność, dzięki wyeliminowaniu w ich pobliżu nieprzepisowego parkowania.

– W połowie ubiegłej dekady uznaliśmy, że to sensowny, rozpisany na lata, plan dojścia do „wizji zero” i konsekwentnie go realizujemy. Coroczne statystyki pokazują, że mieliśmy słuszność – powiedział Łukasz Puchalski.

Wypadki w Warszawie

Wśród dziewięciu zeszłorocznych wypadków, w których zginęli piesi, cztery zdarzyły się na przejściach z sygnalizacją, w wyniku zignorowania czerwonego światła (w dwóch przypadkach przez pieszego, w dwóch przez kierowcę); dwa na przejściach bez sygnalizacji. Dwa kolejne zdarzenia były efektem przechodzenia w niedozwolonym miejscu, a jeden wypadek śmiertelny miał miejsce na przystanku tramwajowym – prawdopodobnie w efekcie przepychanki.

Wśród pozostałych uczestników ruchu drogowego, którzy zginęli w wypadkach w 2023 r., wyróżnia się wysoka, w porównaniu do udziału w ruchu drogowym, liczba motocyklistów. Nie zmienia się ona z roku na rok, ale z powodu zmniejszającej się ogólnej liczby wypadków śmiertelnych, motocykliści stanowią coraz większy jej odsetek. Dziś to prawie co czwarta ofiara wypadków w stolicy.

Zdecydowana większość takich zdarzeń bierze się nie tylko z ignorowania ograniczeń prędkości czy nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego, ale też samej infrastruktury, jak choćby oznakowania – np. wypadek motocyklisty na ul. Akacjowej w grudniu 2023 r. zdarzył się na wąskiej uliczce będącej strefą Tempo 30.

Czytaj też: Wypadek w Warszawie. Dwie osoby trafiły do szpitala, jedna w ciężkim stanie