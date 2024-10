Policja szuka świadków wypadku w Wesołej. Pięcioro nastolatków w szpitalu

Stołeczna policja poszukuje świadków wypadku, do którego doszło w niedzielę w Wesołej. Po zderzeniu dwóch aut osobowych pięć osób w stanie krytycznym trafiło do szpitala. – Każdy szczegół , może nas doprowadzić do ustaleń finalnych, jeśli chodzi o okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia – mówi Jacek Wiśniewski z KSP.