Tragiczny wypadek w Wesołej. Poszkodowani w stanie krytycznym to nastolatkowie

Pięć osób w stanie krytycznym trafiło do szpitali po wypadku w warszawskiej Wesołej. Dwa auta zderzyły się na skrzyżowaniu ulic Niemcewicza i Narutowicza. Ranni to nastolatkowie w wieku 11-19 lat. — Trudno powiedzieć czy to warunki atmosferyczne, czy nadmierna prędkość — skomentował Bogdan Smoter z warszawskiej Państwowej Straży Pożarnej. Policja poszukuje świadków zdarzenia.