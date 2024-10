Wypadki, pożary, utonięcia. Tragiczny październik na Mazowszu [DANE]

Wypadki, pożary i utonięcia – w tym miesiącu w całym kraju doszło już do blisko 1900 wypadków samochodowych. Na samym Mazowszu do 28 października (z wyłączeniem garnizonu stołecznego) – 170. Zginęło w nich 20 osób. Dodatkowo w garnizonie stołecznym do 24 października doszło do 92 wypadków i śmierci 4 osób. Wypadki drogowe to jednak nie wszystko, bo tragedii było o wiele więcej. Dlatego przypominamy je ku przestrodze.