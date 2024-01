Wypadek w Warszawie. Dwie osoby trafiły do szpitala, jedna w ciężkim stanie RDC 09.01.2024 07:49 Stołeczna policja wyjaśnia przyczyny wypadku w Warszawie, w którym ranne zostały dwie osoby. Do zderzenia osobówki i taksówki doszło około 1:00 w nocy w Alei Jana Pawła II. Kierowca i pasażer taksówki trafili do szpitala.

Karetka (autor: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy)

Dwie osoby w szpitalu po wypadku w Alei Jana Pawła II w Warszawie. Około 1:00 w nocy doszło do zdarzenia z udziałem dwóch pojazdów. Kierowca i pasażer taksówki zakleszczyli się w aucie.

- W wydostaniu się z samochody pomagały cztery zastępy straży pożarnej - relacjonuje Artur Kamiński z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. - Kierowca w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Druga osoba jest w lepszym stanie, została również zabrana do szpitala. Jedna osoba to był pasażer taksówki, drugi to był kierowca - mówi.



Kierowca drugiego pojazdu uczestniczącego w wypadku odmówił zabrania do szpitala.

