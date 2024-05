Areszt dla 21-letniego kierowcy. W wyniku wypadku zmarł 19-letni pasażer RDC 03.05.2024 13:51 Do tymczasowego aresztu trafił 21-letni kierowca BMW, który w powiecie przasnyskim pod wpływem alkoholu spowodował śmiertelny wypadek. Zginął 19-letni pasażer. Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia – poinformowała rzeczniczka policji w Przasnyszu Ilona Cichocka.

Areszt dla kierowcy z powiatu przasnyskiego (autor: KPP w Przasnyszu)

Do wypadku doszło we wtorek w Zarębach. – 21-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego, kierując BMW, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu, gdzie pojazd się wywrócił – przekazała rzeczniczka policji w Przasnyszu Ilona Cichocka.

W wyniku wypadku obrażeń ciała doznał 19-letni pasażer. Mężczyzna zmarł w szpitalu.

Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało 1,36 prom. alkoholu w organizmie. 21-latek został zatrzymany i osadzony w przasnyskiej komendzie.

W środę został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu, gdzie prokurator przedstawił mu zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

W czwartek sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec 21-latka dwumiesięczny areszt tymczasowy. Mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

