Osiem osób zginęło na drogach na Mazowszu. Policja podsumowała majówkę

Osiem osób zginęło, 63 zostały ranne, 157 kierowców jechało na „podwójnym gazie" - tak wyglądają statystyki tegorocznej majówki na drogach na Mazowszu. W województwie w ciągu długiego weekendu doszło do 52 wypadków.

Wypadek w Wilkęsach w gminie Drobin (autor: Mazowiecka Policja)

Na drogach garnizonu mazowieckiego w ciągu długiego weekendu, od 30 kwietnia do 5 maja, doszło do 33 wypadków drogowych, w których zginęło 5 osób. Policjanci zatrzymali 80 nietrzeźwych kierujących.

W ubiegłym roku było bezpieczniej. W analogicznym okresie 2023 roku doszło do 32 wypadków, w których ranne zostało 39 osób, a 2 osoby zginęły. Mundurowi udaremnili wtedy dalszą jazdę 68 nietrzeźwym kierującym.

Pięć tragicznych wypadków na drogach garnizonu mazowieckiego

Do pierwszego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło we wtorek (30.04) w m. Chrzczanka Folwark w pow. wyszkowskim. Około godziny 13:15 tamtejsi policjanci udali się na miejsce wypadku drogowego, gdzie kierujący skodą 57-letni mieszkaniec pow. ostrołęckiego uderzył w przydrożne drzewo. Niestety na skutek odniesionych w zdarzeniu obrażeń, pomimo podjętej reanimacji, mężczyzna zginął na miejscu.

O godzinie 19:53 w Zarębach w pow. przasnyskim doszło do kolejnego śmiertelnego zdarzenia. Wypadek spowodował 21-latek, który miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Zginął 19-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego. Kierowca trafił do aresztu, grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Również we wtorek ok. godz. 21:10 w m. Bikówek (pow. grójecki) na DK50 doszło do śmiertelnego potrącenia 45-letniego pieszego, mieszkańca pow. grójeckiego przez audi za kierownicą, którego siedział 63-latek.

W środę (1.05) ok. godziny 9:50 w m. Wilkęsy w pow. płockim doszło do potrącenia 42-letniego rowerzysty (mieszkańca pow. płockiego) przez kierującą oplem 29-letnią mieszkankę pow. płockiego. Niestety w tym zdarzeniu rowerzysta zginął na miejscu.

W niedzielę (5.05) ok. 6:40 w m. Poręba (pow. wyszkowski) droga W694 doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Z niewyjaśnionych przyczyn 20-letni kierowca opla zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu.

Majówka na drogach w Warszawie i okolicach

Także stołeczna policja podsumowała majówkę na drogach. W stołecznym garnizonie doszło do 19 wypadków, w których 25 osób zostało rannych, a trzy zginęły.

- Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło na Wilanowie - mówi Gabriela Putyra z KSP. - Na ulicy Vogla w piątek 3 maja, gdzie niestety w wyniku tego zdarzenia trzy osoby poniosły śmierć na miejscu - dodaje.



W wypadku zginęło trzech mężczyzn - najprawdopodobniej dwóch obywateli Ukrainy i jeden obywatel Białorusi.

— W sprawie zlecono już przeprowadzenie ich sekcji zwłok. Ze wstępnych ustaleń wynikających z czynności przeprowadzonych na miejscu zdarzenia wynika, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość i związana z tym utrata panowania na pojazdem marki BMW. Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym — poinformował w sobotę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna.

Wypadek w Wilanowie

W piątek 3 maja po godz. 13:00 z nieustalonych przyczyn kierowca bmw zjechał z drogi na ul. Vogla w Wilanowie.

— Kierujący pojazdem bmw miał uderzyć w drzewo. W wyniku tego zdarzenia pojazd stanął w płomieniach. Śmierć na miejscu poniosły trzy osoby. Naszym zadaniem będzie wyjaśnienie, co mogło się wydarzyć i co było tego przyczyną — mówiła Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji.

Na miejsce przybył nasz reporter Mikołaj Cichocki. Przekazał, że wypadek wydarzył się na łuku drogi, który nie wygląda na niebezpieczny zakręt, jednak nadmierna prędkość czy brawura mogły spowodować tragedię. Jak przekazał nam jeden ze świadków, samochód uderzył w drzewo, a następnie przepołowiony zatrzymał się na płocie domu akademickiego „Krokus”, gdzie stanął w płomieniach.

W garnizonie stołecznym w ciągu tych pięciu dni policjanci w wyniku swoich działań zatrzymali także 77 nietrzeźwych kierujących. Jak się dowiedzieliśmy, podczas majówki w Warszawie utonęła również jedna osoba.

Majówka na drogach w Polsce

W czasie sześciu dni majówki na polskich drogach doszło do 401 wypadków, w których zginęły 34 osoby, a 460 zostało rannych - poinformował natomiast nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. W tym czasie policjanci zatrzymali ponad 1,8 tys. nietrzeźwych kierujących.

- Jeżeli chodzi o te dane to liczba wypadków jest nieco większa niż w tym samym okresie ubiegłego roku - przekazał nadkom. Robert Opas. Dodał, że liczba wypadków w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 86, a liczba ofiar jest taka sama. Zanotowano również o 81 więcej osób rannych, za to zmniejszyła się liczba kierujących po alkoholu - zatrzymano ich o 179 mniej.

