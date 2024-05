Krematorium w Mławie jednak powstanie? WSA odrzucił skargę mieszkańców Iwona Rodziewicz-Ornoch 06.05.2024 15:44 Skarga mieszkańców Mławy, którzy sprzeciwiali się budowie krematorium przy S7, została odrzucona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Postanowienie Rady Miasta z listopada ubiegłego roku uznano za prawomocne. Inwestor złożył już wniosek o warunki zabudowy dla inwestycji. To już kolejna, niepomyślna decyzja dla mieszkańców Mławy.

Cmentarz w Mławie (autor: RDC)

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę mieszkańców Mławy, którzy sprzeciwiali się budowie krematorium przy S7. WSA uznał, że postanowienie Rady Miasta z listopada ubiegłego roku jest prawomocne.

Rzeczniczka Urzędu Miasta w Mławie Magdalena Grzywacz informuje, że inwestor złożył wniosek o warunki zabudowy dla inwestycji.

— Trwa postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji związanej z budową krematorium na terenie Mławy. Obecnie projekt warunków zabudowy jest w przygotowaniu u urbanisty — mówi Grzywacz.

Mieszkańcy przeciwko budowie krematorium

To już kolejna, niepomyślna decyzja dla mieszkańców Mławy, którzy nie zgadzają się na krematorium przy S7. Wcześniej uchwałę razy miasta ocenił wojewoda. Uznał, że jest ona zgodna z prawem.

Początkowo inwestor chciał, by krematorium powstało w rejonie ulic Żabieniec i Chądzyńskich. Po proteście mieszkańców burmistrz z inwestorem ustalili, że inwestycja mogłaby powstać w okolicy cmentarza komunalnego przy S7 w Mławie.

Ta lokalizacja również znalazła swoich przeciwników. Nie podoba się ona mieszkańcom z osiedla Kozielsk.

— My na to się nie godzimy, jest to zbyt blisko naszych domów — usłyszała nasza reporterka.

Z kolei inwestycji w rejonie ulic Żabieniec i Chądzyńskich sprzeciwiało się ponad 300 osób.

Krematorium, które ma powstać przy S7 ma mieć powierzchnię około 800 metrów kw.

