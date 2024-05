Mieszkańcy Mławy skarżą się na huk i drgania. „Oni chcą po prostu spokoju” Alicja Śmiecińska 30.05.2024 16:04 Mieszkańcy Mławy z ulic Studzieniec i Nowa skarżą się na huk i drgania, które mają pochodzić z pobliskiego zakładu Fine Altech. Jak zaznaczają, problem szczególnie jest dokuczliwy po godzinie 22. W tej sprawie radny Kamil Przybyszewski złożył interpelację. — Mieszkańcy chcą po prostu spokoju, żeby to były warunki, w których mogliby żyć komfortowo — powiedział. Z kolei zakład Fine Altech z Mławy zaznacza, że poziomy hałasu są w normie.

Mieszkańcy Mławy z ulic Studzieniec i Nowa skarżą się na hałas (autor: RDC)

Huk, drgania i brak snu w środku nocy — na to skarżą się mieszkańcy Mławy z ulic Studzieniec i Nowa. Powodem ma być działalność pobliskiego zakładu Fine Altech.

— Przestaliśmy zgłaszać, bo to nic nie dawało. W nocy nie da się okna otworzyć. Przez zamknięte okno tak „wali”, że nawet dalsi mieszkańcy to dokładnie odczuwają — usłyszała nasza reporterka od jednego z mieszkańców.

Interpelacja radnego

Hałasy dokuczają szczególnie po godzinie 22. Z problemem mieszkańcy zgłosili się do radnego Kamila Przybyszewskiego.

Jak zaznaczył w rozmowie z RDC, złożył w tej sprawie interpelację.

— Zgłosiłem tego typu problem, że mieszkańcy skarżą się na uciążliwość wynikającą z nadmiernego hałasu pochodzącego z zakładu. Ten dźwięk coraz bardziej się wydobywa. Nie ma tutaj żadnych zabezpieczeń, które by w jakikolwiek sposób wyciszały, tłumiły to. Mieszkańcy chcą po prostu spokoju, żeby to były warunki, w których mogliby żyć komfortowo — powiedział Przybyszewski.

Poziom hałasu w normie?

Poprosiliśmy o komentarz zakładu Fine Altech z Mławy. Usłyszeliśmy, że „poziomy hałasu przeprowadzone w ubiegłym roku są w normie”.

Dodatkowo, wokół zakładu posadzono tuje, które mają tłumić dźwięki.

Zakład specjalizuje się w obróbce wysokiej jakości aluminium i stali do produkcji telewizorów.

Czytaj też: Koniec z osuwającą się ziemią wzdłuż Kanałku Wystawowego. Będzie nowa ścieżka