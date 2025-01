Dlaczego przeniesiono główną stację kolejową w Mławie? Jest odpowiedź PKP IC Agnieszka Pazdecka-Maruszak 24.01.2025 14:42 Zmiana została wprowadzona pilotażowo na wniosek organizatora przewozów oraz w wyniku postulatów społeczności lokalnej — poinformowały PKP IC w sprawie dworca Mława Wólka. Od połowy grudnia nie zatrzymują się tam pociągi dalekobieżne. Wraz z nowym rozkładem jazdy PKP przeniesiono główną stację kolejową na stację Mława Miasto.

Stacja Mława miasto (autor: RDC)

W Polskim Radiu RDC otrzymaliśmy odpowiedź od PKP Intercity w sprawie zmiany postoju pociągów dalekobieżnych w Mławie. Od połowy grudnia pociągi nie zatrzymują się już na stacji Mława Wólka tylko Mława Miasto.

Zmiana ta została wprowadzona pilotażowo na wniosek organizatora przewozów oraz w wyniku postulatów społeczności lokalnej — informuje PKP IC.

„Kluczowym argumentem była bardziej dogodna lokalizacja przystanku Mława Miasto dla pasażerów” — czytamy w komunikacie.

Pod petycją w przeciwko tej zmianie podpisało się już ponad 1300 osób. Mieszkańcy uważają, że to miejsce jest kompletnie nieprzystosowane dla pasażerów.

„To jest po prostu niebezpieczne”

Autor petycji Janusz Prusinowski uważa, że przeniesienie stacji stwarza dla pasażerów zagrożenie.

– Pociągi zatrzymują się na zakręcie, konduktorzy nie widzą całego pociągu wzdłuż. Po drugie, pociąg jest pochylony przy każdym zatrzymaniu. Po trzecie, zostawia około 40 cm szczeliny między peronem. To jest po prostu niebezpieczne – mówi.

Prusinowski zauważa, że przez nieprzemyślane decyzje mieszkańcy stracili wygodne centrum przesiadkowe dla całego powiatu.

– To jest centrum przesiadkowe dla całego powiatu. Dworzec, który dopiero co potężnymi środkami zbudowaliśmy na Wólce, to jest miejsce, gdzie można poczekać, zostawić samochód. Jak się spóźnił pociąg, to można było albo schować się do poczekalni, albo pójść do parku. Wokół tego można budować infrastrukturę, a nie wyrzucić to do kosza – mówi.

Dlatego Prusinowski domaga się w tej sprawie konsultacji społecznych.

– Nie da się zostawić samochodu, zaparkować. Nie ma śladu konsultacji społecznej, jeśli chodzi o przeniesienie tego dworca, to tak jakby po prostu na szybko przenieść kościół albo coś innego, co ma służyć wszystkim – dodaje.

Mieszkańcy chcą, by radni zajęli się tym problemem na sesji rady miasta.

Czytaj też: Kto rozpylił gaz w LO w Sulejówku? Bunt uczniów po odwołaniu dyrektorki liceum