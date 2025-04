To proceder na wielką skalę? 1,5 tony zakażonego ptasią grypą drobiu w lasach k. Mławy Iwona Rodziewicz-Ornoch 15.04.2025 22:12 Aż 1500 kg martwego drobiu znaleziono w lasach w powiecie mławskim. Kury zarażone były ptasią grypą. Ptaki, jak informowaliśmy, odkryto w miejscowościach Krzywonoś i Wyszyny Kościelne, ale martwy drób w łudząco podobnych okolicznościach znaleziono również w powiecie nidzickim.

Drób skażony ptasią grypą wyrzucony w lesie (autor: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mławie)

Wiemy, ile w sumie martwych kur zarażonych ptasią grypą wyrzucono do lasu w powicie mławskim. W dwóch miejscowościach - Krzywonoś i Wyszyny Kościelne - zebrano na przełomie marca i kwietnia prawie 1500 kg truchła

- W pierwszej partii było to około 500 kg, a w drugiej było to 1000 kg. To trafiło do zakładu utylizacyjnego - mówi Powiatowy Lekarz Weterynarii Roman Domański.



Jak dodaje, w tym samym czasie martwy drób znaleziono także w powiecie nidzickim.

- Były stwierdzone właśnie te kury, takie same i były zawiązane tak samo i takie same worki. Tak to wszystko wyglądało, podobnie jak u nas. Podejrzewamy, że pewno to rozrzuciła jedna osoba, ale czy jest to osoba z mazowieckiego, czy z warmińsko-mazurskiego, to trudno powiedzieć - wskazuje Domański.

Śledztwo w sprawie wyrzuconych zarażonych martwych kur w powiecie mławskim nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Mławie. Śledczy zaczynają przesłuchiwać właścicieli ferm kurzych z okolic znaleziska.

- Będziemy przesłuchiwać właścicieli przyległych ferm do tego lasu. Ustalać, czy gdzieś właśnie nie zmniejszyła się liczba kur, a nie zgłoszono tego, nie odnotowano w dokumentach. Będziemy sprawdzać pobliski monitoring - mówi zastępca prokuratora rejonowego w Mławie Kamil Rytlewski

Wyrzucanie skażonego drobiu ptasią grypą jest skrajnie nieodpowiedzialnie. Zaraźliwego wirusa mogą przenosić ptaki i inne zwierzęta.

W powiecie mławskim jest tysiąc kurników i ponad 200 ferm drobiu. Od początku roku potwierdzono tam 11 ognisk ptasiej grypy.

