Szpital powiatowy w Mławie na skraju bankructwa. Co poprawi sytuację? Izabela Stańczak 04.02.2025 06:13 Szpital powiatowy w Mławie jest na skraju bankructwa. Zlecony przez nowego dyrektora audyt ujawnił ponad 20 mln zadłużenia lecznicy. Prawie połowa tej kwoty to zobowiązania względem ZUS. Tak duże zadłużenie to zdaniem dyrektora groźba zamknięcia części oddziałów, a być może redukcja etatów.

Szpital (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay)

20 mln zł długu, groźba zamknięcia części oddziałów i braku wynagrodzeń dla części pracowników – tak przedstawia się sytuacja w szpitalu powiatowym w Mławie. O stanie zadłużenia lecznicy i ewentualnych tego konsekwencjach poinformował na ostatniej sesji radę powiatu dyrektor szpitala Piotr Parjaszewski.

Starosta mławski jednak uspokaja. – Mamy plany, będziemy robić wszystko, żeby zachować funkcjonowanie oddziałów przy jednoczesnym dostosowaniu ich do bieżących potrzeb i możliwości. Również, na ile to jest możliwe, będziemy się troszczyć o pracowników – mówi Witold Okumski.

Rozważane są różne scenariusze, w tym restrukturyzacja szpitala oraz pozyskanie dodatkowych środków finansowych, ale przede wszystkim lepsze obłożenie łózek.

Audyt szpital zakończy się w marcu.

– Oczekujemy na konkretne wnioski zarówno od audytorów, jak i dyrektora, czyli jakie działania zostaną zaplanowane, aby szpital powoli odzyskiwał płynność finansową. Nie możemy się dalej zadłużać. Mało tego, musimy szukać środków, żeby spłacać bieżące zadłużenie – dodaje Okumski.

Sytuację w szpitalu może poprawić planowane na kwiecień otwarcie zakładu opiekuńczo-leczniczego.

– Gdyby udało nam się to wprowadzić od 1 kwietnia, wówczas część pracowników z oddziałów mogłaby przejść do ZOL-u. Wtedy już sytuacja finansowa znacząco by się poprawiła – zauważa starosta.

Audyt zlecony przez nowego dyrektora ujawnił m.in. nadwyżkę łóżek, które przez długi czas stały puste.

