Przypadek malarii na Mazowszu. Czy choroba może być zagrożeniem dla mieszkańców? Iwona Rodziewicz-Ornoch 13.12.2024 21:27 Po pierwszym w historii przypadku malarii w powiecie mławskim jest ważny apel Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wyjeżdżając do Afryki lub w inne miejsca, gdzie jest duże ryzyko zarażenia groźną chorobą tropikalną, trzeba się koniecznie szczepić.

Jak zaznacza Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie Ewa Sztuba, komary roznoszące malarię dotarły już do granicy Niemiec.

– W związku z tym, że klimat się ociepla, to niestety komary, które mogą doprowadzić do rozwoju takich chorób, obejmują coraz większe tereny. Teraz te komary można spotkać aż do granicy Niemiec. W Polsce jest coraz cieplej, więc jest takie niebezpieczeństwo – ostrzega Ewa Sztuba.

Z powodu malarii do szpitala zakaźnego w Warszawie trafiła kobieta z powiatu mławskiego. Zarażona pacjentka przebywa obecnie w szpitalu zakaźnym w Warszawie.

– Istotne jest, żeby jak najszybciej odkryć chorobę i wdrożyć odpowiednie postępowanie – podkreśliła w rozmowie z Polskim Radiem RDC Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie Ewa Sztuba.

Kobieta, u której wykryto chorobę, pochodzi z Kamerunu a w Mławie mieszka od roku.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie Ewa Sztuba przekazała w Polskim Radiu RDC, że gdy objawy się nasiliły, pacjentka trafiła do szpitala.

