Narodziny w zagrodzie żubrów „zakończone niepowodzeniem”. Cielę padło po jednym dniu Alicja Śmiecińska 06.05.2024 16:46 W Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Krajewie pod Mławą, po jednym dniu od przyjścia na świat, padło małe żubrzątko. Przyczyną było niedokarmienie. — Nie dostawało pokarmu, bo jego matka nie miała mleka — informuje nadleśniczy Jaromir Skrzypecki z Nadleśnictwa Dwukoły. Zwierzęcia nie można było sztucznie dokarmić.

Narodziny w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Krajewie zakończone niepowodzeniem (autor: Nadleśnictwo Dwukoły)

Smutna informacja po narodzinach pierwszego żubrzątka w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Krajewie pod Mławą. Cielę padło po jednym dniu.

Jak informuje nadleśniczy Jaromir Skrzypecki z Nadleśnictwa Dwukoły, przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że przyczyną padnięcia krówki było niedokarmienie.

— Po jednym dniu żubrzątko padło. Nie dostawało pokarmu, bo krowa, jego matka, nie miała mleka — wyjaśnił Skrzypecki.

Jak dodaje Skrzypecki, zwierzęcia nie można było sztucznie dokarmić.

— Przy tak dużych zwierzętach nie da się ingerować w stado, bo jest to bardzo niebezpieczne. Matka nie pozostawia swojego potomstwa bez opieki. Ona cały czas próbowała to cielę pielęgnować, nawoływała go do pobierania pokarmu, ale nie była świadoma tego, ze tego pokarmu nie ma — tłumaczy Skrzypecki.

Pokazowa Zagroda Żubrów dla zwiedzających jest otwarta od marca, podziwiać można w niej czworo królów puszczy.

Czytaj też: Czy staw w Kroczewie k. Płońska zostanie zabezpieczony? Wójt odpowiada