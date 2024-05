Zagłosuj na sportowca kwietnia w plebiscycie Magazynu Sportowego RDC! Łukasz Starowieyski 06.05.2024 12:00 Kto zostanie sportowcem kwietnia na Mazowszu? Rusza plebiscyt „Magazynu Sportowego” Radia dla Ciebie. O tytuł tym razem walczą siatkarz Bartłomiej Bołądź, wioślarz Dominik Czaja i skydiver Adrian Suwiński.

Można już głosować w plebiscycie „Magazynu Sportowego” RDC na sportowca kwietnia na Mazowszu. Nominowani to siatkarz Bartłomiej Bołądź, wioślarz Dominik Czaja i skydiver Adrian Suwiński.

Bartłomiej Bołądź to jeden z filarów Projektu Warszawa. Atakujący przyszedł do drużyny przed rozpoczęciem rozgrywek. Spisywał się w nich znakomicie, o czym świadczą statystyki. Był trzecim najlepszym punktującym ligi i drugim pod względem wyborów na MVP spotkań. Także dzięki niemu Projekt po raz pierwszy w historii wygrał europejskich Puchar CEV Challange, a w kwietniu dołożył do tego brązowy medal mistrzostw Polski. Bołądź ma szanse także na sukcesy reprezentacyjne, został powołany do szerokiej kadry przygotowującej się do igrzysk.

W naszym plebiscycie rywalizuje z Dominikiem Czają. Wioślarz AZS AWF Warszawa wraz z kolegami z czwórki podwójnej zdobył brąz mistrzostw Europy. Czaja ma też w swojej kolekcji złote medale mistrzowskich imprez.

Trzecim kandydatem jest Adrian Suwiński. Zawodnik Flyspot Synapses wraz z zespołem wywalczył w Makau Puchar Świata i mistrzostwo Europy w lataniu w tunelu aerodynamicznym.

