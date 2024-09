Bartłomiej Bołądź sportowcem sierpnia na Mazowszu w plebiscycie Magazynu Sportowego Polskiego Radia RDC Łukasz Starowieyski 16.09.2024 12:18 Bartłomiej Bołądź sportowcem sierpnia na Mazowszu. Wicemistrz olimpijski i siatkarz Projektu Warszawa wygrał plebiscyt Magazynu Sportowego Polskiego Radia RDC. W pokonanym polu pozostawił innych medalistów z Paryża - Igę Świątek i Kamila Otowskiego.

RDC

Sportowcem sierpnia został wicemistrz olimpijski i siatkarz Projektu Warszawa Bartłomiej Bołądź.

Olimpijskie srebro to na pewno największy sukces w karierze Bołądzia. Atakujący Projektu jechał do Paryża jako rezerwowy. Do drużyny dołączył przed półfinałem, zastępując w składzie kontuzjowanego Mateusza Bieńka. Zagrał w meczach z USA i Francją.

To nie jedyne sukcesy reprezentacyjne Bołądzia. W swoim dorobku ma trzy medale Ligi Narodów.

W naszym plebiscycie siatkarz wyprzedził Igę Świątek. Tenisistka z Raszyna zdobyła w stolicy Francji brązowy medal. Trzecie miejsce zajął dwukrotny złoty medalista igrzysk paraolimpijskich Kamil Otowski. Pływak Integracyjnego klubu sportowego AWF Warszawa zwyciężył w Paryżu na 50 i 100 metrów stylem grzbietowym.

Bołądź dzięki wygranej dołączył do grona kandydatów na sportowca roku na Mazowszu.

Można już zgłaszać sportowców, którzy będą rywalizować o tytuł sportowca września. Wystarczy wysłać maila z nazwiskiem na adres magazynsportowy@rdc.pl.

