Mecz Wisła-Polonia na otwarcie stadionu w Płocku Agnieszka Pazdecka-Maruszak 16.07.2023 14:51 Uroczyste otwarcie stadionu Wisły Płock - w pierwszy weekend września. Zaplanowano spotkanie "Nafciarzy" z Polonią Warszawa, a także liczne dodatkowe atrakcje.

We wrześniu otwarcie stadionu Wisły Płock (autor: Andrzej Nowakowski/Facebook)

- Będą atrakcje dla dzieci, dorosłych oraz dla wszystkich kibiców – zapowiada prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski. - Planujemy otworzyć stadion na samym początku września, przed meczem z Polonią Warszawa. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie piątek, sobota czy niedziela, czekamy na oficjalną informację. Liczymy na to, że to będzie sobota i przygotowujemy atrakcje, w tym m.in. zwiedzanie obiektu - dodaje.

Płocczanie uważają, że to ważna i potrzebna inwestycja w mieście.

Prace nad nowym stadionem, który pomieści 15 tysięcy kibiców trwały cztery lata. W czerwcu obiekt został dopuszczony do użytkowania, a na początku lipca zakończyły się odbiory inwestora.

- W tej chwili na stadionie trwają jeszcze prace wykończeniowe - dodaje Nowakowski. - Stadion już został odebrany, w tym momencie trwają prace adaptacyjne, przeprowadzka piłkarzy i całego zaplecza do swoich pomieszczeń - podkreśla.

Budowa stadionu pochłonęła 174 mln zł. Cały czas trwają mediacje pomiędzy władzami Płocka i wykonawcą stadionu. W związku z inflacją MIRBUD chce więcej pieniędzy niż wynika z umowy.

