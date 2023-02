Szymon Marciniak sędzią meczu charytatywnego w Płocku Agnieszka Pazdecka-Maruszak 02.02.2023 16:35 Szymon Marciniak będzie sędziował mecz charytatywny w Płocku – informację tę potwierdził organizator wydarzenia. W piątek 3 lutego drużyna płockich samorządowców zmierzy się z Reprezentacją Artystów Polskich. Wszyscy zagrają dla zmagającej się z ciężką chorobą pięciolatki.

Szymon Marciniak sędzią meczu charytatywnego w Płocku (autor: RDC)

– Mamy skład sędziowski godny mistrzostw świata – mówi Radiu dla Ciebie wiceprezes płockiego WOPR-u Piotr Lisocki, który jest organizatorem imprezy. – Szymon Marciniak, w tej chwili chyba najlepszy sędzia piłkarski świata, potwierdził swoją obecność i to, że będzie sędzią głównym meczu dla Weroniki. Żeby jednak atrakcji nie było mało, to jeszcze Paweł Sokolnicki, czyli sędzia liniowy meczu finałowego Argentyna – Francja również potwierdził swoją obecność. Mamy więc skład sędziowski, który mógłby poprowadzić finał mistrzostw świata i choćby z tej perspektywy to wydarzenie zapowiada się absolutnie niezwykle – zauważa.

Co więcej, mecz będzie komentował Dariusz Szpakowski. Na murawie zobaczymy m.in. Radosława Majdana, Przemysława Cypryańskiego, Piotra Świerczewskiego, Rafała Maseraka czy Rafała Mroczka. Wszyscy zagrają dla pięcioletniej Weroniki, która zmaga się z ciężką chorobą.

Zamiast biletów będą do kupienia cegiełki. Mecz w piątek 2 lutego w Orlen Arenie o godz. 17:00.

Czytaj też: „Po finale głowa mi parowała”. Dziennikarka RDC spotkała się z Szymonem Marciniakiem