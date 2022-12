"Po finale głowa mi parowała". Gmina Słupno przywitała Szymona Marciniaka Iwona Rodziewicz-Ornoch 22.12.2022 10:54 Mentalnie był to najtrudniejszy mecz w mojej karierze - mówił w Słupnie na spotkaniu z mieszkańcami Szymon Marciniak. Arbiter, który mieszka tam od 10 lat, wrócił w środę z mundialu w Katarze. Na najważniejszym turnieju piłkarskim sędziował mecz finałowy.

7 Gmina Słupno przywitała Szymona Marciniaka (autor: RDC)

Pierwszy Polak, który sędziował tak ważny mecz, zjadł w Urzędzie Gminy śniadanie.

- Nie pamiętam, żebym miał w jakimś meczu ligowym, w meczu Ligii Mistrzów trzy rzuty karne i symulacje. Tutaj mówimy o finale Mistrzostw Świata i tak trudne decyzje, dlatego też tak mocno mentalnie mnie to kosztowało. Jak weszliśmy po meczu do szatni, to chłopacy już celebrowali, strzelały szampany, a ja na spokojnie usiadłem, bo głowa parowała i musiałem położyć sobie ręcznik na głowę, chwilę odpocząć - opowiadał Marciniak.

Szymon Marciniak mieszka w Słupnie od wielu lat.

- To ambasador naszej gminy, zawsze pomocny i z sercem na dłoni, dlatego chcieliśmy sędziego godnie przywitać - mówił wójt Marcin Zawadka. - Podziw, duma i uznanie. Podziw dla osiągnięć Szymona, duma jako mieszkańca, że mamy takiego mieszkańca w naszej gminie i uznanie dla tej wielkiej pracy, którą wykonał, żeby znaleźć się na szczycie szczytów, czyli finał Mistrzów Świata to jest najwyższy poziom, jaki można osiągnąć - wskazał.





Sędzia został poczęstowany m.in. tortem czekoladowym, sałatką grecką i sernikiem. W prezencie otrzymał od mieszkańców dwie publikacje książkowe - o wyprawach rowerowych po świecie i wywiady z ludźmi sukcesu.

