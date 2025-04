Legia Warszawa — Rushh Kielce. Hitowe starcie w Polskiej Lidze Boksu RDC 27.04.2025 15:01 Hitowe starcie w Polskiej Lidze Boksu. Legia Warszawa zmierzy się z Rushh Kielce. To druga kolejka rozgrywek, które powróciły po 22 latach. - Chcemy udowodnić, że jesteśmy najlepsi - mówił w „Magazynie Sportowym” RDC Jakub Straszewski, zawodnik Klubu Bokserskiego Legia Warszawa.

RDC

Najlepsze polskie ekipy bokserskie walczą o tytuł mistrza. Legia Warszawa zmierzy się z Rushh Kielce. To druga kolejka rozgrywek, które powróciły po 22 latach.

- Myślę, że jak już ta liga startowała i gdy ogłosiły się zespoły, to od razu narracja rzucono, że najmocniejszą pakę mamy my, jako Legia i Rush. Dwie najmocniejsze ekipy spotykają się już w sumie w drugiej rundzie. Sam zacieram ręce i tak na pewno chłopaki ode mnie z drużyny tak samo i chcemy pokazać, że to my jesteśmy w tej lidze najmocniejsi - mówił w „Magazynie Sportowym” RDC Jakub Straszewski, zawodnik Klubu Bokserskiego Legia Warszawa.



Pięściarz na naszej antenie mówił także o swoich sportowych aspiracjach.

- Myślę, że każdy pięściarz boksu olimpijskiego gdzieś tam z wysokimi ambicjami i celami myśli jednak o tym medalu, złocie olimpijskim. Myślę, że takie, przynajmniej dla mnie całe życie było na pewno takim celem, marzeniem i gdzieś tam człowiek do tego dąży. Jak to mówimy z trenerem Proksą,

zleci to po prostu szybko i zanim się obejrzymy, będziemy na kwalifikacjach do Los Angeles - wskazał.



Spotkanie Legia Warszawa — Rushh Kielce odbędzie się o g. 18:00 w Warszawie.

