PŚ w snowboardzie. Oskar Kwiatkowski w RDC: Zawsze jadę pewny siebie Łukasz Starowieyski 29.11.2024 22:32 Mistrz świata wraca na stok. Snowboardzista Oskar Kwiatkowski wystartuje w pierwszych zawodach Pucharu Świata. O marzeniach, pewności siebie i muzycznym rytmie potrzebnym do sukcesów mówił w „Magazynie Sportowym” RDC.

Oskar Kwiatkowski (autor: RDC)

Snowboardzista Oskar Kwiatkowski wystartuje w pierwszych zawodach Pucharu Świata, które odbędą się jutro. Za półtora roku będzie jedną z naszych największych nadziei na medal podczas Igrzysk olimpijskich w Turynie.

- No mam takie marzenie. To był piękny scenariusz. A tak wam mówię, że ja o tym nie myślę, bo zaczynam się od razu stresować, kiedy ja zaczynam myśleć o jakimś podium, więc... No scenariusz był piękny, ale ja tam... No nie pojadę z takim nastawieniem. Tam pojadę po prostu tak - „zrób”. Jak koń z klapkami na oczach - mówił Oskar Kwiatkowski na antenie Polskiego Radia RDC.

Jak zaznaczał Kwiatkowski, to nie oznacza braku pewności siebie.

- Zawsze jadę pewny siebie. Jak masz jechać na zawody, nie będąc naprawdę pewny siebie w stu procentach, to lepiej odpuścić. Więc zawsze tak jeździłem, że po prostu czułem się mocny, czułem się przygotowany. Dawałem z siebie wszystko - mówił.

Jego zdaniem najważniejsza poza przygotowaniem jest koncentracja. Kwiatkowskiemu pomagają słuchawki na uszach.

- Jest fajny vibe, więc głównie takiej elektronicznej muzyki słucham. A w sumie w tym sezonie mistrzostw świata to najbardziej, pamiętam, słuchałem Martina Garrixa "Alive" - dodał.

Inauguracyjne zawody PŚ rozpoczną się w Mylin sobotnimi kwalifikacjami giganta równoległego. Początek o godz. 3.30 polskiego czasu, finały zaplanowano na 7.30.

Oprócz Kwiatkowskiego w Chinach wystartują: ubiegłoroczna brązowa medalistka MŚ Aleksandra Król-Walas (KS F2 Dawidek Team Zakopane) oraz Maria Bukowska-Chyc i Andrzej Gąsienica (oboje AZS Zakopane).

Z powodu urazów, których doznali w ostatnich miesiącach, nie wystartują Olimpia Kwiatkowska i Michał Nowaczyk.

Czytaj też: GIF z inspekcją u producenta leku, przez który zawieszono Igę Świątek