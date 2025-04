Turniej WTA w Madrycie. Iga Świątek pokonała Lindę Noskovą w trzeciej rundzie RDC 26.04.2025 21:32 Rozstawiona z numerem drugim Iga Świątek pokonała Czeszkę Lindę Noskovą (nr 31.) 6:4, 6:2 w trzeciej rundzie tenisowego turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W 1/8 finału rywalką Polki będzie Rosjanka Diana Sznajder (nr 13.).

Iga Świątek (autor: PAP/EPA/JUANJO MARTIN)

Mecz zaczął się od bardzo wyrównanej walki na wysokim poziomie. O punktach zwykle decydowały błyskotliwe zagrania jednej lub drugiej zawodniczki, a nie niewymuszone błędy.

W trzecim gemie 23-letnia Polka przełamała o trzy i pół roku młodszą rywalkę, ale już w kolejnym Noskova odrobiła tę stratę. W siódmym Czeszka popełniła kilka błędów i dała się przełamać po raz drugi. Po chwili miała okazję wyrównać wynik, ale Świątek obroniła break pointa, a przewagę przełamania utrzymała do końca pierwszej partii, choć nie bez problemów. Po 47 minutach gry wykorzystała trzecią piłkę setową.

W drugiej odsłonie Noskova już nie nawiązała poziomem do pierwszej. Polka wykorzystała to natychmiast, przełamując rywalkę już w pierwszym gemie i powtarzając to w siódmym. Przy tym znacznie pewniej zachowywała się przy własnym podaniu, co wystarczyło do pewnego awansu.

Był to szósty pojedynek Świątek z Noskovą i piąte zwycięstwo raszynianki. Czeszka wygrała tylko w styczniu ubiegłego roku w wielkoszlemowym Australian Open.

Z kolei ze Sznajder, która jest od Polki o dwa lata młodsza, Świątek jeszcze nie miała okazji się zmierzyć.

Wcześniej w sobotę w trzeciej rundzie odpadła Magdalena Fręch (nr 27.), która przegrała z rozstawioną z "siódemką" Rosjanką Mirrą Andriejewą 5:7, 3:6. W piątek na drugiej rundzie udział w turnieju zakończyła Magda Linette, która uległa Greczynce Marii Sakkari 6:7 (5-7), 3:6. W kwalifikacjach odpadła natomiast Maja Chwalińska.

Ponadto w sobotę porażki w pierwszej rundzie gry podwójnej poniosły Linette w parze ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą oraz Katarzyna Piter, która partnerowała Rumunka Monica Niculescu.

