Od jutra Billie Jean King Cup w Radomiu. Magda Linette dla RDC przed turniejem RDC 09.04.2025 11:02 Piękna hala, piękny kort, ale trzeba dopracować szczegóły — tak Magda Linette skomentowała warunki w Radomskim Centrum Sportu, w którym w czwartek rozpocznie się prestiżowy turniej Billie Jean King Cup. Polki zagrają w Radomiu bez Igi Świątek i Magdaleny Fręch. — Nawierzchnia jest bardzo fajna, naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni — dodał Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski.

Magda Linette dla RDC przed Billie Jean King Cup (autor: RDC)

Polska reprezentacja trenuje przed turniejem kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup. Wydarzenie rozpocznie się w czwartek w Radomskim Centrum Sportu.

Posłuchaj rozmowy | Magazyn Sportowy | Magda Linette

Kapitan reprezentacji Polski Dawid Celt chwali sobie kort i warunki, jakie przygotował organizator turnieju.

— Nawierzchnia jest bardzo fajna, naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. Podziękowania dla organizatorów, dla Polskiego Związku Tenisowego, bo naprawdę kort jest przygotowany świetnie, nie możemy na nic narzekać, także pod tym względem wszystko jest w porządku — powiedział Celt.

Na małe niedogodności zwróciła jednak uwagę na naszej antenie Magda Linette.

— Warunki są bardzo dobre. Jest jeszcze parę drobnych rzeczy, które trzeba dopracować, bo ten kort jest jeszcze dość mocno piaszczysty. Troszkę zdjąć tej mączki, żeby znaleźć balans po prostu — dodała Linette.

Rzecznik prasowy Polskiego Związku Tenisowego Tomasz Dobiecki powiedział w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że przygotowanie kortu ziemnego jest specyficzne.

— Na korcie ziemnym po usypaniu mączka jest świeża, jest jeszcze nieubita. Dopiero jak tenisistki trenują, grają, to ta mączka się ubija. Pierwsza warstwa musi być większa przez to ubijanie się. Dopiero później tuż przed dniami meczowymi, czy w dniu meczowym do południa, jeżeli będzie nadmiar tej mączki, to będzie ściągana trochę szczotkami z kortu — wyjaśnił Dobiecki.

Turniej kwalifikacyjny Billie Jean King Cup w Radomiu potrwa do soboty. Polska reprezentacja pierwszy mecz zagra w czwartek ze Szwajcarkami, a w piątek z reprezentacją Ukrainy. Mecze rozpoczną się o godz. 15:00.

Polki zagrają w Radomiu bez Igi Świątek i Magdaleny Fręch. Wobec ich nieobecności kapitan Dawid Celt będzie miał do dyspozycji Magdę Linette, Maję Chwalińską, Katarzynę Kawę i Martynę Kubkę.

Czytaj też: Pierwszy raz w historii trzy Polki znalazły się w Top 30 WTA