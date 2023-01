Szymon Marciniak możliwym sędzią meczu charytatywnego w Płocku. Zagrają w nim gwiazdy sportu i sceny Izabela Stańczak 19.01.2023 15:22 Mecz charytatywny jakiego nie było. Drużyna płockich samorządowców kontra Reprezentacja Artystów Polskich. Trwają rozmowy, by w bramce płockiej drużyny stanął Jerzy Dudek, a mecz sędziował Szymon Marciniak.

Być może Szymon Marciniak będzie sędziował charytatywny mecz w Płocku (autor: RDC)

- Czynimy starania, aby w bramce reprezentacji Płocka stanął Jerzy Dudek, jeden z trzech Polaków którym udało się wygrać Ligę Mistrzów, w Liverpoolem w 2005 roku. Czynimy starania, żeby sędzią meczu był Szymon Marciniak - mówi Piotr Lisocki, wiceprezes WOPRu, który organizuje wydarzenie.

Na boisku gwiazdy sportu, aktorzy i muzycy. Komentować spotkanie będzie Dariusz Szpakowski.

- Zagrają osoby z pierwszych stron gazet czy kanałów telewizyjnych. M.in. Piotr Świerczewski, Maksym Rzemiński, Radosław Majdan, Przemek Cypryański, Rafał Maserak, Rafał Mroczek między innymi - wylicza.

Drużyny zagrają dla pięcioletniej dziewczynki zmagającej się z wieloma groźnymi schorzeniami. Zamiast biletów wstępu organizatorzy będą sprzedawać cegiełki. Będzie też licytacja.

- To jest koszulka reprezentacji na Mistrzostwa Świata z 2018 roku z autografami Arkadiusza Milika i Sławomira Peszki. Jest książka Polskiego Związku Narciarskiego z autografem Adama Małysza. Jest trykot Piotra Żyły, piłeczka do tenisa Huberta Hurkacza. Przedmiotów do licytacji jest naprawdę wiele - dodaje.

Mecz odbędzie się w Orlen Arenie w piątek 3 lutego o godz. 17.00.

