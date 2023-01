Siatkówka wraca na Torwar. Swoje mecze zagra Projekt Warszawa Mariusz Niedźwiecki 19.01.2023 13:37 Powrót meczów siatkówki na Halę Torwar w Warszawie. Projekt Warszawa rozegra tam swoje dwa najbliższe spotkania. Szykują się hitowe mecze. W pierwszym warszawiacy zmierzą się z PGE Skrą Bełchatów, a 4 lutego z ZAKSĄ Kędzierzyn Koźle. To okazja, by na trybunach usiadło 5 tys. kibiców.

Siatkarze Projektu Warszawa zagrają na Hali Torwar (autor: Facebook/Projekt Warszawa)

- Tam zawsze jest świetna atmosfera - mówi środkowy Projektu Warszawa, Andrzej Wrona. - Fajnie, że wracamy na Torwar. Myślę, że to jest ważne, że będziemy mogli zagrać przed większą publicznością. Wiem, że bilety się sprzedają, ale apelujemy, żeby jeszcze więcej osób przyszło. To zawsze fajnie zobaczyć wypełnioną całą halę. Kiedyś tak było, jeszcze za czasów jak Politechnika grała tam te najważniejsze mecze, trochę wracamy do tradycji - dodaje.

