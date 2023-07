Będzie rondo turbinowe na skrzyżowaniu Otolińskiej z Żyzną Agnieszka Pazdecka-Maruszak 14.07.2023 21:43 Pod koniec lipca ruszy w Płocku przebudowa skrzyżowania ulicy Otolińskiej z Żyzną – to ważna wiadomość dla wszystkich kierowców. To bowiem ostatnie skrzyżowanie na terenie powiatu płockiego przed granicą miasta i ważny węzeł drogowy. W piątek 14 lipca popisano umowę na modernizację.

– To bardzo niebezpieczne skrzyżowanie pomimo tego, że kiedyś było już przebudowywane. Najstarsi mieszkańcy pamiętają, że był tam znak STOP. Później została zaprojektowana sygnalizacja świetlna, skrzyżowanie zostało skanalizowane, a mimo to mieliśmy tam bardzo dużo wypadków i kolizji. Postanowiliśmy to skrzyżowanie rozbudować na rondo turbinowe, które docelowo powinno rozwiązać problemy – mówi zastępca dyrektora ds. inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Tomasz Dąbrowski.

To ostatnie skrzyżowanie na terenie powiatu płockiego przed granicą Płocka i ważny węzeł drogowy.

Przebudowa ma potrwać rok. W tym czasie kierowców czekają utrudnienia. Koszty to ponad 12 mln zł. Całość pokryje samorząd Mazowsza.

