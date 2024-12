Mieszkańcy powiatu płockiego zaniepokojeni budową drogi S10. Ruszyły konsultacje Katarzyna Piórkowska 10.12.2024 19:18 Mieszkańcy gmin powiatu płockiego mają sporo obaw w związku z planowaną budową drogi szybkiego ruchu S10. Ruszyła druga tura konsultacji społecznych w związku z planowaną inwestycją. Zainteresowane osoby brały dziś udział w rozmowach na ten temat.

Będą konsultacje w sprawie S10 (autor: GDDKiA Kraków/zdjęcie ilustracyjne)

Dziś w Płocku zainteresowani mieszkańcy mogli zapoznać się z czterema wariantami przebiegu drogi i porozmawiać z przedstawicielami GDDKiA o swoich obawach związanych z S10.

– Przechodzi przez nasze miejscowości, dzieli nasze grunty, nasze działki, przechodzi blisko zabudowań. Właśnie jesteśmy tutaj w tej sprawie, żeby się dowiedzieć i zobaczyć, jak to wygląda, też w związku z planowaną budową CPK. Jesteśmy bardzo blisko jednej i drugiej inwestycji, więc przyszłościowo, jeśli do skutku dojdą obie inwestycje, to jest to dla nas mieszkańców straszne – mówi rolnik z podpłockiego Bronowa Zalesia.

GDDKiA zapowiada, że ostateczny wariant przebiegu drogi przedstawi w połowie przyszłego roku. S10 połączy Warszawę ze Szczecinem.

