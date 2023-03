Zamiast jednego z najniebezpieczniejszych skrzyżowań – rondo Izabela Stańczak 21.03.2023 18:16 Zamiast kolizyjnej krzyżówki będzie rondo. Trwają prace przy przebudowie skrzyżowania w gminie Stara Biała pod Płockiem. To węzeł komunikacyjny prowadzący m.in. w kierunku Orlenu.

Stara Biała. Rondo zamiast skrzyżowania (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay)

W gminie Stara Biała pod Płockiem trwają prace przy przebudowie skrzyżowania. Zamiast kolizyjnej krzyżówki powstanie tam rondo.

– To jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w powiecie płockim. Dochodziło tam do wielu wypadków, w tym śmiertelnych. Już jakiś czas temu zaprojektowaliśmy rondo w tym miejscu, udało nam się pozyskać środki wewnętrzne. W najbliższych dniach skrzyżowanie zostanie zamknięte po to, aby wykonawca mógł rozpocząć prace modernizacyjne – mówi starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz.

Inwestycja ma poprawić się przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców. W ciągu ostatnich lat doszło tu do kilkudziesięciu wypadków i kolizji.

– Te sytuacje wynikają z bardzo dużego ruchu. Skrzyżowanie to zbudowano kilkadziesiąt lat temu i nie było od tej pory w sposób istotny przebudowane, a ruch tam wzrósł nieporównywalnie. Najczęściej dochodzi do wymuszenia pierwszeństwa przejazdu samochodom jadącym z Płocka w kierunku Starej Białej albo ze Starej Białej do Płocka – tłumaczy wójt gminy Sławomir Wawrzyński.

Na skrzyżowaniu, prócz ronda, powstaną również nowe chodniki oraz oświetlenie.

Inwestycja kosztować będzie 7 mln złotych. Większość kwoty udało się pozyskać z budżetu państwa. Prace mają zakończyć się w połowie sierpnia tego roku.

Zakaz ruch dla pojazdów ciężarowych wprowadzono już w lutym. Całkowite zamknięcie drogi nastąpi 27 marca.

