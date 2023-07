Ma być mniej korków w centrum Płocka. Zmiany na trzech głównych skrzyżowaniach Agnieszka Pazdecka-Maruszak 05.07.2023 19:59 Koniec korków w centrum Płocka? Miasto zmienia organizację sygnalizacji świetlnej na trzech głównych skrzyżowaniach: Jachowicza z Kilińskiego, z Dworcową oraz z Piłsudskiego i Otolińską. To rodzaj węzła łączącego drogi krajowe 60 i 62

Będzie wygodniej jeździło się po Płocku. Miasto zmienia organizację sygnalizacji świetlnej na trzech głównych skrzyżowaniach.

- Miasto wiosną zleciło pomiar badań ruchu na tych skrzyżowaniach - mówi dyrektor wydziału transportu publicznego i inżynierii ruchu drogowego Jacek Ambroziak. - Ich wyniki były podstawą do wypracowania projektu zmiany organizacji ruchu dotyczącego sygnalizacji świetlnej, polegającego na dostosowaniu długości sygnałów dla poszczególnych uczestników ruchu do występującego natężenia ruchu. No i tak samo faz ruchu, które by zapewniały jak najlepsze warunki ruchu na tym skrzyżowaniu - tłumaczy.



W wyniku wykonanych obliczeń, udało się skrócić długość cyklu pracy świateł, czyli zielone światło dla kierowców będzie się zapalało wcześniej. Na wszystkich przejściach na wspomnianych skrzyżowaniach piesi mają krócej czekać na możliwość przejścia na drugą stronę ulicy.

W tej chwili, szczególnie w godzinach szczytu, jest tam bardzo ciasno. Przyznają to kierowcy.

MZD wycenia teraz koszty tej inwestycji. System powinien ruszyć w trzecim kwartale tego roku.

