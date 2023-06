Stadion Wisły Płock z pozwoleniem na użytkowanie. Obiekt przekazany miastu Katarzyna Piórkowska 30.06.2023 11:06 Wykonawca stadionu w Płocku zakończył wszystkie prace. Obiekt dostał pozwolenie na użytkowanie i został przekazany miastu. Piłkarze Wisły Płock będą mogli rozpocząć swoją przeprowadzkę do nowego miejsca. — Wszystko zmierza ku temu, że pierwszy mecz, który odbędzie się na początku sierpnia, będzie już z uwzględnieniem całego stadionu — mówi wiceprezydent miasta Artur Zieliński.

Płocki stadion piłkarski dostał pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca ostatecznie zakończył wszystkie prace i przekazał obiekt właścicielowi.

Wiceprezydent Płocka Artur Zieliński poinformował, że za kilka dni rozpocznie się przeprowadzka Wisły Płock do nowych pomieszczeń.

— Obiekt jest już przejęty przez miasto. Dostał pozwolenie na użytkowanie. W tej chwili mamy miesiąc na to, żeby do tego obiektu mógł się przeprowadzić klub. Od przyszłego poniedziałku jako miasto zaczynamy przekazywać obiekt do zarządzania spółce. Wszystko zmierza ku temu, że pierwszy mecz, który odbędzie się na początku sierpnia, będzie już z uwzględnieniem całego stadionu — mówi Zieliński.

Mecze na krytych trybunach będzie mogło oglądać 15 tysięcy kibiców. Budowa stadionu Wisły Płock rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku.

Koniec mediacji w sprawie stadionu?

W lipcu powinny zakończyć się mediacje pomiędzy władzami Płocka i wykonawcą stadionu. W związku z inflacją firma MIRBUD chce więcej pieniędzy, niż jest w umowie. Do tej pory wydano ponad 170 milionów złotych.

Wiceprezydent miasta Artur Zieliński przekazuje, że rozmowy w sądzie polubownym przy Prokuratorii Generalnej zmierzają do końca.

— Wszystko zmierza ku temu, że na początku lipca albo w połowie, mediacje zostaną zakończone. Zakładam, że ostateczny protokół zostanie przedłożony jeszcze w wakacje. Mediacje są niezależne od możliwości przejęcia obiektu — informuje.

Zgodnie z umową, stadion miał kosztować 174 mln zł. Na ten moment tajemnicą pozostaje, ile pieniędzy chce firma MIRBUD.

— Kiedy rozpoczęły się mediacje, padła sugestia ze strony wnioskodawcy, czyli firmy MIRBUD, żeby mediacje do czasu rozstrzygnięcia zostały objęte tajemnicą. Przystał na to pan mediator z generalnej prokuratury, i my również nie czujemy się upoważnieni, żeby na bieżąco informować o etapach — dodaje.

Pierwszy mecz przy pełnych trybunach odbędzie się w sierpniu.

