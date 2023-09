„Jest naprawdę przyjemnie”. W Płocku powstał nowy kompleks sportowy Agnieszka Pazdecka-Maruszak 06.09.2023 22:26 Przy Zespole Szkół Centrum Edukacji w Płocku powstał nowoczesny kompleks sportowy. Znajdują się w nim boiska do piłki, nożnej, siatkówki, koszykówki, tenisa a dodatkowo siłownia i bieżnia. Młodzieży podoba się nowa przestrzeń. — Jest dużo miejsca do grania. Jest naprawdę przyjemnie — podkreśla jedna z nastolatek.

3 Nowoczesny kompleks sportowy powstał przy Zespole Szkół Centrum Edukacji w Płocku (autor: RDC)

Boiska do piłki, nożnej, siatkówki, koszykówki, a nawet do tenisa. Oprócz tego bieżnia i siłownia. Nowoczesny kompleks sportowy powstał przy Zespole Szkół Centrum Edukacji w Płocku. Dziś został oddany do użytku.

Młodzieży nowe boiska bardzo się podobają. W porównaniu ze starymi wypadają zdecydowanie lepiej. Uczniowie podkreślają, że są bardzo ładne i lepsze niż poprzednie

Boisko i bieżnia pokryte są poliuretanową nawierzchnią typu „spray coat”, która jest wyjątkowo odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne. Z boiska można korzystac przez cały rok.

Czytaj też: 52 projekty w Budżecie Obywatelskim Płocka. Od dziś można oddawać głosy

Źródło: RDC Autor: Agnieszka Pazdecka-Maruszak/JD