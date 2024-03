Jak zmienił się stadion lekkoatletyczny w Płocku? Zakończył się remont obiektu [ZOBACZ] Katarzyna Piórkowska 15.03.2024 14:58 Jest nowa murawa, ośmiotorowa bieżnia, klatka do rzutu młotem i dyskiem, a także zeskok, stojaki i poprzeczka do skoku wzwyż. Zakończył się remont stadionu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej w Płocku. Wszystkie prace na bieżąco kontrolował Polski Związek Lekkiej Atletyki. Remont stadionu kosztował 8 mln zł.

Zakończył się remont stadionu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej w Płocku (autor: Biuro prasowe urzędu miasta)

Płoccy lekkoatleci znowu mogą korzystać ze stadionu miejskiego przy ul. Sportowej. Zakończył się remont obiektu.

— Jest nowa murawa dla piłkarzy i wszystko, czego potrzebują do treningów lekkoatleci — mówi Hubert Woźniak z biura prasowego urzędu miasta. — Przebudowaliśmy całą infrastrukturę elektryczną i sanitarną. Zrobiliśmy nową, dużą, ośmiotorową bieżnię. Na końcu przyjechały na stadion takie elementy wyposażenia jak klatka do rzutu młotem, dyskiem, stojaki, poprzeczka do skoków wzwyż, czy charakterystyczne garaże metalowe na zeskok do skoku wzwyż — wymienia Woźniak.

Jak dodaje Woźniak, wszystkie prace na bieżąco kontrolował Polski Związek Lekkiej Atletyki.

— Na tej kontroli zależało nam, dlatego, że chcieliśmy zdobyć dla tego obiektu trzecią klasę stadionu lekkoatletycznego, która pozwala na rozgrywania na nim nawet międzynarodowych zawodów w lekkiej atletyce — mówi Wożniak.

Remont stadionu kosztował 8 mln zł.

