Trybuny przed płockim ratuszem? Twa międzynarodowy turniej piłki ręcznej plażowej Katarzyna Piórkowska 23.07.2023 12:09 Dziś wielki finał IHF Beach Handball Global Tour 2023, czyli międzynarodowego turnieju piłki ręcznej plażowej. W trzecim etapie prestiżowego spotkania sportowego biorą udział zawodnicy z pięciu krajów. — Zobaczymy czołówkę światową w Płocku, to naprawdę bardzo mocne reprezentacje — mówi organizator wydarzenia. Walka o największe trofea rozpoczęła się o 9:00.

Na Starym Rynku w Płocku trwa święto piłki ręcznej plażowej (autor: Płock FB)

Kilka dni temu na płockim Starym Rynku pojawiła się olbrzymia góra piasku. Wszystko po to, aby uformować z niej boisko dla zawodników IHF Beach Handball Global Tour 2023.

W weekend na placu przed ratuszem odbywa się międzynarodowy turniej piłki ręcznej plażowej.

Organizator turnieju Artur Niesłuchowski podkreśla, że udział w IHF Beach Handball Global Tour zapowiedziały bardzo dobre zespoły.

— Zobaczymy czołówkę światową w Płocku, to naprawdę bardzo mocne reprezentacje. Niemki to aktualne mistrzynie świata. Chorwaci to mistrzowie świata. Reprezentacja Kataru, to tez jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w piłce ręcznej plażowej, więc jest to bardzo wysoki poziom piłki ręcznej plażowej na płockiej starówce — mówi Niesłuchowski.

Zawodnicy zagrają systemem każdy z każdym. Pierwsze mecze rozpoczęły się w sobotę o 12:00. W niedzielę o godz. 15:00 odbędą się mecze półfinałowe, a finały o 17:00.

Wstęp na zawody jest bezpłatny.

Mecze:

9:00 (Kobiety) Dania - Chorwacja

10:00 (Kobiety) Niemcy - Polska

11:00 (Mężczyźni) Polska - Dania

12:00 (Mezczyzni) Chorwacja - Katar

Mecze finałowe:

17:00 Finał Kobiet

18:00 Finał Mężczyzn

Czytaj też: Na ulicach Płocka pojawią się nowe autobusy przyjazne dla środowiska