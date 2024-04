Otwock będzie ponownie uzdrowiskiem? Są pozytywne wyniki badań wody geotermalnej RDC 25.04.2024 21:54 Badania potwierdzają możliwości wykorzystania złóż geotermalnych, które znajdują się pod Otwockiem. Dla nas jest to rewelacyjna informacja — mówi prezydent Otwocka Jarosław Margielski o pozytywnych wynikach badań wody geotermalnej. Obecnie Polski Związek Higieny testuje jej przydatność pod kątem leczniczym i uzdrowiskowym. Niebawem rozpoczną prace nad wykonaniem drugiego odwiertu.

Pierwszy odwiert geotermalny w Otwocku (autor: RDC)

Otwock ma potwierdzone pozytywne badania wody geotermalnej. To dobra wiadomość, dzięki której miasto niedługo będzie mogło powrócić do swoich korzeni uzdrowiskowych.

Znane są już oficjalnie wszystkie parametry ciepłownicze oraz mineralne wód z odwiertu.

— Badania potwierdzają możliwości wykorzystania złóż geotermalnych, które znajdują się pod Otwockiem. Dla nas jest to rewelacyjna informacja. Niebawem przystąpimy do sporządzenia studiów wykonalności w celu skonkretyzowania, wykorzystania tych wód na cele ciepłownicze. Równolegle będziemy już podejmowali kroki, aby wykorzystywać te wody na cele uzdrowiskowe i rekreacyjne — mówi prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

Obecnie trwają badania Polskiego Związku Higieny pod kątem przydatności wody na cele lecznicze i uzdrowiskowe. Niebawem rozpoczną prace nad wykonaniem drugiego odwiertu.

— Będzie miał na celu umożliwić uzyskanie wód trzeciorzędowych oligoceńskich, a to wszystko wykonujemy, aby w najbliższych latach powstała przy parku miejskim pijalnia wód mineralnych — tłumaczy Margielski.

W planach Otwocka jest m.in. wykorzystanie wód termalnych do ciepłownictwa, ale też w nowo budowanym kompleksie basenowym.

Temperatura wód wynosi 40,3 st. C. Zdaniem miasto to wynik bardzo zadowalający, w przewidywanym zakresie temperatur, podobny jak w Termach Mszczonów (40-41 st. C) oraz nieco wyższy niż w podobnym otworze w Wołominie (36,7 st. C.).

Mineralizacja 60 g/l:

Sód 19600 mg/l

Magnez 610 mg/l

Chlorki 29200 mg/l

Wapń 2100 mg/l

Do złóż udało się dokopać na początku roku – odnaleziono je na głębokości 1625 metrów.

