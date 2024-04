Coraz mniej śmieci zalega już na ulicach Otwocka. „Sytuacja została opanowana” Adrian Pieczka 22.04.2024 17:49 Większość odpadów z Otwocka została już zabrana. Miasto w weekend podpisało tymczasową umowę z nowym wykonawcą. Worki ze śmieciami zalegały na ulicach miasta od zeszłego poniedziałku. Powodem była nagła rezygnacja poprzedniej firmy z realizacji umowy z miastem.

Śmieci w Otwocku (autor: RDC)

Coraz mniej odpadów na ulicach Otwocka. Po tym, jak firma odbierająca śmieci nagle zrezygnowała ze świadczenia swoich usług, w mieście zalegało dużo odpadów.

Udało się już jednak wybrać nową firmę, a ze względu na nagromadzenie odpadów nowy operator ma śmieci odbierać codziennie.

Jak tłumaczy brak odbioru śmieci z niektórych domów wiceprezydent miasta, przez pierwszy tydzień firma musi się wdrożyć.

– To tak drobne rzeczy, jak chociażby piloty i klucze do osiedli, poznanie logistyki. To wszystko zajmie chwilę, dlatego mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Przez tydzień, półtora będzie trochę zamieszania, ale odpady będą już odbierane – mówi Paweł Walo.

Władze miasta zapewniły nas, że stawki opłat za odbiór odpadów nie ulegają zmianie. Opracowanie stałego harmonogramu odbioru odpadów planowane jest na początek czerwca 2024 r.

W związku ze zmianą operatora odbierającego odpady komunalne urząd miasta prosi mieszkańców o ponowne zgłaszanie gabarytów: nr tel. 22 779 20 01 w. 138, 128 lub e-mail na adres: odpady@otwock.pl.

