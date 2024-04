Nawet 9 tys. dopłaty za podgrzanie wody w „WSM” Ochota. Dziś spotkanie ze spółdzielnią Przemysław Paczkowski 26.04.2024 07:03 Mieszkańcy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ochota żądają wyjaśnień. Dziś o 9.30 ma odbyć się spotkanie z zarządem spółdzielni w sprawie horrendalnych dopłat za podgrzewanie wody. Kwoty oscylują od 300 do nawet 9 tysięcy złotych.

Licznik wody/zdjęcie ilustracyjne (autor: Man, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons)

O 9:30 ma rozpocząć się spotkanie mieszkańców Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ochota z zarządem spółdzielni w sprawie ogromnych dopłat za podgrzewanie wody. Kwoty sięgają nawet 9 tys. zł. Reprezentować na dzisiejszym spotkaniu mieszkańców będzie dzielnicowy radny Cezary Król.

- Spodziewam się w końcu konkretów. Na pewno nie będę zadowolony, jeśli będą ogólnikowe tematy. Po to wysłałem bardzo konkretne pytania, prowadzone w taki sposób, żeby prowadziły do konkretnych odpowiedzi. I tego się spodziewam. Konkretów, bo to obiecałem ludziom, to obiecałem mieszkańcom, sąsiadom, że przyjdę do nich z informacjami po tym spotkaniu i powiem, jakie podejmiemy kroki dalej - mówi.



Dramatu całej sytuacji dodaje termin płatności. Mieszkańcy muszą wykonać przelew do końca maja.

„To jest przegięcie”

Mieszkańcy są oburzeni całą sytuacją. Niektórzy nie są w stanie zgromadzić takich pieniędzy do wskazanej daty.

— Jesteśmy bardzo zszokowani — usłyszał nasz reporter od mieszkańców.

Spotkanie z zarządem ma odbyć się w piątek w siedzibie spółdzielni o godzinie 9.30. Na miejscu będzie nasz reporter.

